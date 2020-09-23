Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, еще два человека пострадали

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ДТП произошло в Приволжском районе 22 сентября.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, на 68 км 580 м автодороги "Осинки-Приволжье", водитель 1988 г.р. управляя транспортным средством «ВАЗ-210930», будучи лишенным специального права управления, в нарушении п. 8.1 ПДД РФ, при выполнении маневра (поворота налево) создал помеху в движении водителю 1992 г.р., под управлением автомобилем «Тойота Камри», движущегося во встречном направлении.

Пассажирка «ВАЗ-210930» - женщина 1991 г.р. скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, водители автомобилей госпитализированы. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД