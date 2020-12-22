Смертельное ДТП в Самарской области: двое погибли, трое пострадали

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Утром во вторник, 22 декабря, на трассе Самара – Волгоград в 63-м регионе произошло смертельное ДТП. Не доезжая до поселка Журавли в Волжском районе, лоб в лоб столкнулись "Приора" и Nissan Qashqai. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.



- Постоянно здесь на обгон выходят, не убедившись в безопасности маневра. Сколько раз уже приходилось тормозить, чтобы эти лихачи успели уйти на свою полосу, - написал один из автомобилистов.



По предварительной информации, в этот раз тоже имел место обгон. На встречную полосу выехал водитель иномарки. В результате не обошлось без жертв.



По данным ГУ МВД по Самарской области, погибли два человека, которые находились в салоне "Приоры". Также травмы получили еще три человека, один из которых ехал в "Ниссане".



Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка, сообщает Сова.инфо.