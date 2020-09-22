Смертельное ДТП произошло в Кинельском районе

156

21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб.

Смертельное ДТП произошло 21 сентября в Кинельском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», двигался по автодороге «Урал-Муханово» со стороны села Алакаевка в направлении села Красный Яр. В пути следования водитель нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части автодороги, не справился с рулевым управлением, выехал на обочину, где столкнулся с деревом и перевернулся. В результате ДТП пассажир 1974 года рождения от полученных травм скончался, водитель госпитализирован, сообщает облМВД.