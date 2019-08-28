Сильные ливни затопили Владивосток. Десятки дорог и международный аэропорт оказались под водой
28 августа 2019 19:44
139
— Интенсивные осадки, начавшиеся утром 27 августа и продолжающиеся 28 августа, привели к подтоплениям ряда автомобильных дорог, — говорится в сообщении ведомства.
Также из-за непогоды полицейским пришлось ограничить проезд автомобилей к международному аэропорту Владивостока, и людям приходится добираться до места пешком. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, многие пассажиры попадают на рейсы с задержкой.
Как сообщили в мэрии, городской общественный транспорт работает с перебоями. Было остановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы плавают по улицам с опозданиями. Только морской прибрежный транспорт работает по расписанию.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни не следует ожидать прекращения осадков в городе.
Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных ливней, нанёсших ущерб городской инфраструктуре. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Приморья.
— Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии, — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 августа 2019 21:53
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было. Закон
100
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
335
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
330
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
482
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
360
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
268
21 августа 2019 19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги. Закон
401
Происшествия
28 августа 2019 21:28
Один рабочий находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Происшествия
98
28 августа 2019 19:44
Происшествия
137
28 августа 2019 17:59
Удар был такой силы, что столб завалился и повис над тротуаром. Автомобиль выгорел практически полностью. Происшествия
195
Криминал
28 августа 2019 09:14
Владелец оставил ключи в замке зажигания. Криминал
225
27 августа 2019 13:49
Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
286
26 августа 2019 12:20
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
232
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
380
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
302
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
262
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
513
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1310
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
638
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2114
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
354
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
638
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
446
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
609
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
966
Мероприятия