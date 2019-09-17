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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Северокорейцы ранили троих российских пограничников в Японском море

17 сентября 2019 16:52
98
Вооруженное нападение произошло после того, как пограничники засекли две шхуны из КНДР, занимавшиеся браконьерством.
Вооруженное нападение произошло после того, как пограничники засекли две шхуны из КНДР, занимавшиеся браконьерством, передает РБК. Суда в итоге были задержаны.

Трое российских пограничников получили ранения при вооруженном нападении со стороны экипажа северокорейской шхуны в российских водах Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ России.

Сообщается, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Одна шхуна с экипажем численностью 21 человек была задержана первой.

Экипаж второй шхуны в составе 45 человек напал на членов осмотровой группы пограничного корабля. Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю были приняты меры по пресечению противоправной деятельности. В итоге вторая шхуна также была задержана, сообщили позднее в ФСБ.

Материал дополняется.


Фото:   pixabay


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