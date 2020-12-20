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Семьям рабочих, погибших на стройке моста у Климовки, выплатят по 1 миллиону рублей

20 декабря 2020 11:51
171
Семьям рабочих, погибших на стройке моста у Климовки, выплатят по 1 миллиону рублей

Причину происшествия на Волге установят эксперты, а пока подрядчики решают денежный вопрос.

Для установления причин крушения 300-тонного крана на месте строительства моста через Волгу у Климовки назначили проведение экспертиз. Об этом 63.RU сообщили представители генерального подрядчика объекта ООО «КСК № 3».

Инцидент произошел 6 декабря 2020 года. Мы публиковали видео момента происшествия. Судя по нему, надломилась перекладина под краном, и он рухнул в Волгу.

Трое рабочих пострадали. Двоих увезли в центральную городскую больницу Сызрани. Погибли двое рабочих, мужчины 53 и 39 лет. Их тела до сих пор не нашли. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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