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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Семеро туристов застряли на канатной дороге на Алтае

21 октября 2019 17:30
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Произошла остановка канатной дороги, на которой находилось семь человек, включая десятилетнего ребёнка.
В результате падения дерева на туристической базе "Благодать" в городе Белокурихе Алтайского края произошла остановка канатной дороги, на которой находилось семь человек, включая десятилетнего ребёнка, передает life.ru.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пожарные закончили эвакуировать людей в 18:20 по местному времени (14:20 по мск). В результате происшествия никто не пострадал.

В группе турбазы во "ВКонтакте" сообщается, что работа канатной дороги приостановлена с 22 по 24 октября из-за риска схода снежного покрова. 



Фото: VK / Горнолыжный комплекс "Благодать" Белокуриха/life.ru
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