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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом

16 августа 2019 14:05
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Все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, которое купили у одного и того же производителя.
В Ульяновске пятеро взрослых и двое детей попали в больницу из-за отравления неизвестным веществом, предположительно — растительным маслом, один из них умер, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.

Там уточнили, что все пострадавшие связаны между собой родственными или служебными отношениями. Их госпитализировали в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу.

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, которое купили у одного и того же производителя.

"Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. О ситуации проинформированы правоохранительные органы", — цитирует министра пресс-служба. 
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