Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом

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Там уточнили, что все пострадавшие связаны между собой родственными или служебными отношениями. Их госпитализировали в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу.По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, которое купили у одного и того же производителя."Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. О ситуации проинформированы правоохранительные органы", — цитирует министра пресс-служба.