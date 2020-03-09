Я нашел ошибку
Главные новости: 
Десятки волонтёров ищут пропавшую 13-летнюю Лизу Чернову в Тамбовской области.
Сбил на автомобиле школьницу и скинул тело в реку
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Тело мужчины водолазы обнаружили в 30 метрах от берега на глубине 7 метров.
В селе Екатериновка в реке Гуселка утонул рыбак
По последним данным, количество жертв новой инфекции в стране приблизилось к 200.
Семь иранцев погибли, выпив спирт для защиты от коронавируса
В этом году вернётся
Синоптики рассказали, какое лето ждёт россиян
В свои 80 лет она до сих пор играет в театре.
Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину
Россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Политик выжил и сейчас находится в безопасном месте.
В Хартуме произошло покушение на премьер-министра Судана
сегодня  Понедельник, 9 марта, 22:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/03:
USD 67.52
67.52
EUR 75.84
75.84
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сбил на автомобиле школьницу и скинул тело в реку

9 марта 2020 22:00
69
Десятки волонтёров ищут пропавшую 13-летнюю Лизу Чернову в Тамбовской области.
Задержан предполагаемый убийца девочки, пропавшей под Тамбовом. Подозреваемый утверждает, что случайно сбил на автомобиле школьницу и скинул тело в реку, передает Лайф.

Житель села Бокино в Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 13-летней Лизы, которая пропала 7 марта после дискотеки. Об этом сообщил Лайфу источник.

По его словам, 35-летний Александр сознался в непреднамеренном убийстве. Мужчина утверждает, что случайно сбил на автомобиле школьницу, а потом испугался и избавился от тела — скинул в реку. Поиски тела продолжаются. 



Фото: СУ СКР по Тамбовской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
8 марта 2020  15:34
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел.
СК сообщил о задержании несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего друга в Петербурге
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел.   Закон
567
6 марта 2020  17:10
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.
В Самаре арестовали иномарку должника, который нарушил ПДД на 600 тысяч рублей
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.   Закон
714
5 марта 2020  22:56
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими.
Возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего под обломками стены, рухнувшей при ремонте в отделе полиции Чапаевска
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими.  Закон
658
4 марта 2020  17:40
Которые предназначались для питания пассажиров авиарейсов.
В цехе производства бортового питания аэропорта «Курумоч» хранились просроченные продукты
Которые предназначались для питания пассажиров авиарейсов.  Закон
645
3 марта 2020  14:57
40 тысяч рублей в качестве взятки она получила за не привлечение к административной ответственности по результатам проведения внеплановой выездной проверки.
В Самаре сотрудница инспекции труда подозревается в получении взятки
40 тысяч рублей в качестве взятки она получила за не привлечение к административной ответственности по результатам проведения внеплановой выездной проверки.  Закон
358
3 марта 2020  14:48
Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 1,4 года.
Самарские полицейские установили водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП
Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 1,4 года.  Закон
295
3 марта 2020  14:39
Водитель автопогрузчика устроил "пыльную бурю" при уборке одной из центральных улиц города.
В Ростове-на-Дону оштрафовали водитель погрузчика, устроивший "пыльную бурю"
Водитель автопогрузчика при уборке одной из центральных улиц Ростова-на-Дону устроил "пыльную бурю".  Закон
322
Весь список
Происшествия
9 марта 2020  22:00
Десятки волонтёров ищут пропавшую 13-летнюю Лизу Чернову в Тамбовской области.
Сбил на автомобиле школьницу и скинул тело в реку
Десятки волонтёров ищут пропавшую 13-летнюю Лизу Чернову в Тамбовской области.   Происшествия
63
9 марта 2020  18:32
Тело мужчины водолазы обнаружили в 30 метрах от берега на глубине 7 метров.
В селе Екатериновка в реке Гуселка утонул рыбак
Тело мужчины водолазы обнаружили в 30 метрах от берега на глубине 7 метров.  Происшествия
137
9 марта 2020  13:40
В кинотеатре ТЦ Космопорт сработала пожарная сигнализация
В кинотеатре ТЦ «Космопорт» сработала пожарная сигнализация
Тревожный вызов поступил из одного из помещений. Происшествия
220
Весь список
Криминал
9 марта 2020  11:54
Тольяттинца уличили в мошенничестве при получении социальных выплат
Тольяттинца уличили в мошенничестве при получении социальных выплат
Причиненный ущерб составил более 150 тысяч рублей.  Криминал
222
9 марта 2020  11:10
У пенсионера из Кинельского района украли деньги с банковской карты
У пенсионера из Кинельского района украли деньги с банковской карты
Вор нашел карту у мегазина. Криминал
268
8 марта 2020  11:31
В Жигулевске женщина обокрала знакомую у нее дома
В Жигулевске женщина обокрала знакомую у нее дома
Правоохранители задержали подозреваемую. Криминал
547
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
690
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
455
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
819
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1106
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3123
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1426
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
823
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
546
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
852
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
874
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1490
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1986
Весь список

Мероприятия
В Самаре выступит академический ансамбль танца «Алан» из Владикавказа
В Самаре состоялась церемония открытия и старт лыжной гонки на призы газеты "Волжская коммуна"
Программа общественной акции «Соединяя сердца», которая состоится на площади Куйбышева
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные