Сбил на автомобиле школьницу и скинул тело в реку

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Житель села Бокино в Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 13-летней Лизы, которая пропала 7 марта после дискотеки. Об этом сообщил Лайфу источник.По его словам, 35-летний Александр сознался в непреднамеренном убийстве. Мужчина утверждает, что случайно сбил на автомобиле школьницу, а потом испугался и избавился от тела — скинул в реку. Поиски тела продолжаются.Фото: СУ СКР по Тамбовской области