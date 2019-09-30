Саратовский депутат погиб в ДТП

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"Да, мы подтверждаем гибель депутата Душалова в ДТП", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло в воскресенье вечером на трассе в Энгельсском районе Саратовской области."По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате ДТП водитель и 17-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу, 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.