Самолет Л-39 упал в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае

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"13 августа 2020 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. "Причина аварии устанавливается комиссией службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в министерстве.В экстренных службах сообщили, что пилоты сами вышли на связь. По словам собеседника агентства, самолет полностью разрушен. "Самолет полностью уничтожен. Было горение, его тушили на земле", - сказал источник. По его информации, самолет упал в поле вне населенного пункта. Катапультировавшиеся летчики в госпитализации не нуждаются.Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости / РБК