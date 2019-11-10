Самолет Челябинск-Сочи сел в Самаре из-за курившей в туалете пассажирки

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"Десятого ноября в 5.55 (4.55 мск) в аэропорту Курумоч произошла вынужденная посадка самолета рейса 324 Челябинск-Сочи авиакомпании "Победа" по причине хулиганства пассажирки, которая курила электронные сигареты в туалете", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе самарского аэропорта РИА Новости уточнили, что женщину сняли с рейса, после чего самолет в 6.55 (5.55 мск) вылетел в Сочи.