Самолет Air India Express совершил жесткую посадку в индийском штате Керала

Пассажирский самолет индийской авиакомпании Air India Express в пятницу при посадке в городе Кожикоде (штат Керала) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС. Об этом сообщает агентство ANI на своей странице в Twitter.
По данным телеканала NDTV
, более 30 пассажиров госпитализированы. На борту находились около 180 пассажиров.
Reuters
со ссылкой на представителя полиции сообщило, что в результате жесткой посадки самолета в Индии двое, вероятно, погибли, 35 пострадали.
Фото: EPA/STR, архив / ТАСС
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