Самарца привлекли к ответственности за распространение экстремистских материалов

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В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции был выявлен факт распространения видеозаписи, которая в судебном порядке признана экстремистским материалом и включена в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.Сотрудники полиции установили личность гражданина, распространившего видеоролик. 40-летний местный житель признался в том, что распространил материалы экстремистского характера на личной странице в одной из популярных соцсетей. Он пояснил, что сам администрирует указанную Интернет-страницу и знал, что опубликованный на ней ролик является запрещенным.В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает облМВД. Постановлением Советского районного суда г. Самары мужчине назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.