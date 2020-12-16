Самарского алиментщика лишили возможности сесть за руль

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Жителя Самарской области, накопившего долг по алиментным платежам перед своими детьми, судебные приставы ограничили в праве управления транспортным средством.

На протяжении долгого времени гражданин выплачивал своим несовершеннолетним детям алименты не в полном объеме. Неисполнение родительских обязательств привело к образованию у мужчины задолженности по алиментным платежам свыше 32 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Хворостянского района Самарской области вынесено постановление об ограничении его в пользовании специальным правом. Гражданина предупредили, что в случае если он сядет за руль своего автомобиля и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности, которая предусматривает наказание от 50 часов обязательных работ до лишения права управления транспортным средством с изъятием удостоверения на срок до 1 года.

Теперь должнику что бы сесть снова за руль, необходимо оплатить задолженность по алиментным платежам.