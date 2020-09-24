Самарским школьникам напомнили о правилах поведения в зоне движения поездов

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За восемь месяцев 2020 года в Самарском регионе Куйбышевской железной дороги в результате транспортных происшествий в зоне движения поездов травмировано 2 несовершеннолетних, за аналогичный период 2019 года – 3.

В Самаре в рамках месячника «Детям – безопасную железную дорогу», который проходит на Куйбышевской железной дороге с 1 по 30 сентября, железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции провели профилактические рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути – на станциях Безымянка, Стахановская и Мирная.

Во время проверок с нарушителями, основная часть которых семьи с несовершеннолетними детьми, провели разъяснительные беседы, а также вручили буклеты и памятки.

Работа продолжится и на других участках региона с интенсивным движением поездов – Кряж, Липяги, Чапаевск.

Кроме того, в образовательные учреждения, расположенные в непосредственной близости от железной дороги, направлены электронная версия буклета «Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте» и видеоролики для проведения классных часов с учениками и родителями.

На Куйбышевской магистрали регулярно выполняются специальные мероприятия по снижению рисков травматизма. Создаются условия для безопасной посадки и высадки пассажиров за счет реконструкции платформ, оборудуются и обновляются пешеходные переходы через пути в местах интенсивного движения поездов. Обновляются предупреждающие плакаты, наносятся тематические граффити, призывающие к соблюдению основных правил поведения на железной дороге: «Сними наушники», «Сними капюшон», «Возьми ребёнка за руку», «Железная дорога – без опасности!».