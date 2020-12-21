Самарский тревел-блогер отсудил у Алексея Навального 140 тысяч рублей

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Спор возник из-за фотографии.

В понедельник, 21 декабря, в Люблинском городском суде Москвы рассмотрели иск самарского тревел-блогера Алексея Жирухина к Алексею Навальному. Путешественник требовал взыскать с политика 230 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

— Иск удовлетворили частично. Ответчика обязали выплатить 90 тысяч рублей за причиненный ущерб и 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Решение суда оспаривать не планирую, — сообщил 63.RU Алексей Жирухин.

Самарец подал иск еще в июле 2020 года. Спор возник из-за фотографии Алексея Жирухина, которую оппозиционер использовал в одном из своих роликов. По словам истца, спорный снимок он сделал во время путешествия по Средней Азии. Блогер считает, что политик нарушил его авторские права, так как изображение взяли из соцсетей без его разрешения.

Слушания по этому иску должны были состояться еще в сентябре. Но судьи признали одну из сторон недееспособной и рассмотрение приостановили.

Очевидно, что речь шла об ответчике. Алексей Навальный в то время находился в Германии после инцидента в самолете Томск — Москва. По предварительной версии, его могли отравить. Предположительно, в его крови нашли следы яда «Новичок». После выписки политика из немецкой клиники дело вернули на рассмотрение в суд.

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