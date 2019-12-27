Самарский таксист принял роды у пассажирки, пока стоял в пробке

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Автомобиль с супругами попал в огромную пробку. В это время у женщины начались роды. Пара запаниковала, понимая, что доехать до медучреждения уже не получится. Однако их поспешил успокоить водитель. Он заявил, что может помочь в сложившейся ситуации, ведь он долгое время встречался с девушкой-акушеркой.Беременную переместили на заднее сиденье, которое на скорую руку "переоборудовали" в подобие родильного кресла. Пуповину пришлось перерезать канцелярским ножом. Также водитель использовал дезинфицирующие средства из аптечки.Мальчик появился на свет весом 3 килограмма 350 граммов. Роды продолжались всего полчаса. К моменту рождения к такси примчала скорая. Как сообщает портал, мальчика назвали Денис.