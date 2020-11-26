Самарский суд в третий раз рассмотрит уголовное дело экс-гендиректора РКЦ «Прогресс»

130

В Самаре возобновятся слушания по уголовному делу в отношении Александра Кирилина, сообщают представители Кировского райсуда города.

Точная дата начала пока неизвестно, она будет определена позже.

Также в пресс-службе суда отметили, что теперь рассмотрением будет заниматься другой судья, он еще не назначен. Ранее дело было в производстве судьи Арутюняна.

Это уже третья попытка рассмотреть уголовное дело в отношении Александра Кирилина.

По версии следователей, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года экс-гендиректор предприятия в ущерб экономике АО “РКЦ “Прогресс” заключил с одной из фирм договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости на сумму более 125 миллионов рублей.

Ущерб причиненный АО “РКЦ “Прогресс” оценивается в более чем 126 миллионов рублей, пишет ГТРК Самара.

Фото pixabay.com