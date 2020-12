Самарские таможенники задержали 1 млн контрафактных кондитерских изделий

107

Более 1 млн контрафактных кондитерских изделий обнаружили сотрудники мобильной группы Самарской таможни в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана в Краснодар.

Транспортное средство остановили в районе поселка Акбулак Оренбургской области. Согласно документам в грузовом отсеке перевозились кондитерские изделия.

В ходе досмотра таможенники обнаружили продукцию, маркированную товарными знаками LOL, Love is, Barbiе, Kinder Joy, «Маша и Медведь», My Little Pony. Разрешения правообладателей на ввоз таких товаров у водителя отсутствовали. Ряд правообладателей уже подтвердили ущерб на 2,7 млн рублей.

Таможенный контроль продолжается, сообщает ведомство.