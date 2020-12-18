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Самарские таможенники задержали 1 млн контрафактных кондитерских изделий

18 декабря 2020 12:10
107
Самарские таможенники задержали 1 млн контрафактных кондитерских изделий

Более 1 млн контрафактных кондитерских изделий обнаружили сотрудники мобильной группы Самарской таможни в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана в Краснодар.

Транспортное средство остановили в районе поселка Акбулак Оренбургской области. Согласно документам в грузовом отсеке перевозились кондитерские изделия. 

В ходе досмотра таможенники обнаружили продукцию, маркированную товарными знаками LOL, Love is, Barbiе, Kinder Joy, «Маша и Медведь», My Little Pony. Разрешения правообладателей на ввоз таких товаров у водителя отсутствовали. Ряд правообладателей уже подтвердили ущерб на 2,7 млн рублей. 

Таможенный контроль продолжается, сообщает ведомство.

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