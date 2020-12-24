Самарские таможенники обнаружили 960 г сибутрамина у водителя грузового автомобиля, следовавшего из Киргизии

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960 г сибутрамина обнаружили таможенники в кабине водителя грузового автомобиля, следовавшего из Киргизии в Москву.

Попытку незаконного ввоза сильнодействующего вещества пресекли сотрудники мобильной группы Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области.

Транспортное средство таможенники остановили в районе поселка Акбулак (Оренбургская область). Согласно документам, в нем перевозились яблоки и груши. При этом в кабине водителя таможенники обнаружили пакеты, в которых находились таблетки для похудения: 55 металлических банок с капсулами Lishou и 30 картонных коробок с капсулами Lipotrim. Разрешительные документы на данный товар у водителя отсутствовали.

Экспертиза установила, что в капсулах содержится суммарно более 960 г сильнодействующего вещества сибутрамин.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ведутся неотложные следственные действия.