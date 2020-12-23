Самарские приставы взыскали штраф с управляющей организации в размере 100 тысяч рублей

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Такое взыскание наложено за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Управляющая организация согласно постановлению Губернатора Самарской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения должна была проводить ежедневно дезинфекционные мероприятия в жилом многоквартирном доме. Однако организация данные мероприятия не осуществляла. Суд признал управляющую организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов Ленинского района г. Самары руководство организации уведомлено о возбуждении исполнительного производства. В связи с тем, что организация-должник в добровольном порядке задолженность не погашала, в рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. В результате принятых мер, организация погасила задолженность в размере 100 тысяч рублей.