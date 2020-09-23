Самарские полицейские помогли волгоградцу на трассе заказать запчасти при поломке

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Житель Волгоградской области благодарит полицейских, которые помогли ему в трудной ситуации.

На официальный сайт ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от жителя Волгоградской области. В своем обращении мужчина выражает слова признательности инспекторам ДПС ОГИБДД О МВД России по Елховскому району Самарской области старшим лейтенантам полиции: Юрию Николаевичу Полякову и Виктору Владимировичу Шагарову.

«Хочу выразить слова благодарности сотрудникам ДПС, которые помогли мне в трудной ситуации на трассе «Самара-Димитровград-Ульяновск». Благодарен за помощь порядочным и отзывчивым полицейским», - говорится в письме.

Примерно в час дня, 7 сентября текущего года, на маршруте патрулирования инспекторы ДПС ОГИБДД О МВД России по Елховскому району заметили автомашину, припаркованную на обочине 115 км автодороги «Самара-Димитровград-Ульяновск», у которой был открыт капот.

В ходе беседы с водителем автотранспортного средства, сотрудники полиции выяснили, что у мужчины сломалась машина и он уже почти сутки вынужден вместе супругой, дочерью и маленькой внучкой находиться на трассе. Офицеры полиции помогли водителю найти и заказать по телефону необходимые запчасти, а также организовали эвакуацию автомобиля до ближайшего автосервиса, где после ремонта, житель Волгоградской области с семьей смог проследовать по намеченному маршруту - в направлении г. Пермь.

«На трассе могут произойти самые непредвиденные ситуации и об этом должен помнить каждый водитель, отправляющейся в путешествие. В тот момент мы с напарником оказались рядом и смогли помочь водителю. Мы для того и работаем, чтобы помогать людям… В данном случае мужчина был вынужден с членами семьи находиться в не комфортных дорожных условиях. К сожалению, починить машину своими силами не удалось, пришлось прибегнуть к услугам эвакуатора. Главное, что все закончилось хорошо и семья смогла продолжить свой путь», - комментирует Юрий Николаевич Поляков.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.