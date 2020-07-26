Самарская область: ДТП с двумя погибшими, трое пострадали

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ДТП произошло примерно в 08:50 на 1023 км трассы «М-5 Урал» в Красноярском районе Самарской области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля «Пежо», ехавший со стороны города Тольятти допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3310 Валдай», стоящим на правой обочине в попутном направлении. На месте ДТП погибли два пассажира автомобиля «Пежо», - ребенок мальчик 9 лет и водитель автомобиля Пежо 1980 года рождения. Пострадали 3 пассажира автомобиля Пежо: мужчина 35 лет и ребенок девочка 12 лет, женщина 30 лет, пассажиры госпитализированы.По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает облМВД.