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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарская область: ДТП с двумя погибшими, трое пострадали

26 июля 2020 10:18
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Самарская область: ДТП с двумя погибшими
Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района работают на месте дорожно-транспортного происшествия на трассе «М-5 Урал». Один из погибших ребенок.

ДТП произошло примерно в 08:50 на 1023 км трассы «М-5 Урал» в Красноярском районе Самарской области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля «Пежо», ехавший со стороны города Тольятти допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3310 Валдай», стоящим на правой обочине в попутном направлении. На месте ДТП погибли два пассажира автомобиля «Пежо», - ребенок мальчик 9 лет и водитель автомобиля Пежо 1980 года рождения. Пострадали 3 пассажира автомобиля Пежо: мужчина 35 лет и ребенок девочка 12 лет, женщина 30 лет, пассажиры госпитализированы. 
По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает облМВД.
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Комментарии


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