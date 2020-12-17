Самарец выплатил за ущерб в ДТП 86 тысяч рублей

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Житель Самарской области управлял своим автомобилем марки LADA Priora, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения, тем самым допустил касательное столкновение с автомобилем УАЗ. Суд обязал его выплатить пострадавшей стороне 86 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба. В связи с тем, что мужчина в добровольном порядке задолженность не погашал, судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Узнав об этом, гражданин явился на прием к судебному приставу-исполнителю с целью погашения всей задолженности, так как намеревался совместно с женой оформлять ипотечный кредит. Задолженность перед пострадавшей стороной в размере 86 тысяч рублей полностью погашена.