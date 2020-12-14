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Самарец украл строительные инструменты на 50 тысяч и подставил сызранского друга 

14 декабря 2020 15:12
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Установить его причастность к совершению преступлению удалось   благодаря тому, что помог ему сдать похищенное его знакомый по своим документам.

Добычей предполагаемого злоумышленника стали строительные инструменты.

Ранее не судимому жителю Самары 1986 года рождения предъявлено обвинение в совершении кражи имущества.

По данным следствия, в январе 2020 года он  украл строительные материалы и медный радиатор от автомобиля ПАЗ.  Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму почти 50 тысяч рублей.

Незадолго до инцидента злоумышленник приехал из Самары в гости к своей знакомой. Раньше мужчина проживал в Сызрани и хорошо ориентировался в городе. В день совершения преступления мужчина перелез через деревянный забор и проник в сарай и гараж-ангар, расположенный на огороженной территории. Похищенное имущество – бензорез, шуруповерт, шлифовальную машинку и медный радиатор он сложил в мешки, а после вывез на такси.

Часть похищенного имущества мужчина сдал в комиссионный магазин, остальное продал. Установить его причастность к совершению преступлению удалось   благодаря тому, что помог ему сдать похищенное его знакомый по своим документам.  Только товарищ не знал, что предметы, которые его попросили отдать в ломбард, – краденные.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение по статье «Кража». Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.  

 

 

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