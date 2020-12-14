Самарец украл строительные инструменты на 50 тысяч и подставил сызранского друга 

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Добычей предполагаемого злоумышленника стали строительные инструменты.

Ранее не судимому жителю Самары 1986 года рождения предъявлено обвинение в совершении кражи имущества.

По данным следствия, в январе 2020 года он украл строительные материалы и медный радиатор от автомобиля ПАЗ. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму почти 50 тысяч рублей.

Незадолго до инцидента злоумышленник приехал из Самары в гости к своей знакомой. Раньше мужчина проживал в Сызрани и хорошо ориентировался в городе. В день совершения преступления мужчина перелез через деревянный забор и проник в сарай и гараж-ангар, расположенный на огороженной территории. Похищенное имущество – бензорез, шуруповерт, шлифовальную машинку и медный радиатор он сложил в мешки, а после вывез на такси.

Часть похищенного имущества мужчина сдал в комиссионный магазин, остальное продал. Установить его причастность к совершению преступлению удалось благодаря тому, что помог ему сдать похищенное его знакомый по своим документам. Только товарищ не знал, что предметы, которые его попросили отдать в ломбард, – краденные.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение по статье «Кража». Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.