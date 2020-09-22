Самарец ударил судью ногой в помещении суда

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя.
По версии следствия, 21 сентября 2020 года примерно в 11 часов 30 минут, подозреваемый, находясь в зале суда, в связи с рассмотрением в отношении него уголовного дела по обвинению в мошенничестве, зашёл в совещательную комнату судьи федерального районного суда, где применил насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении судьи - нанес не менее одного удара рукой в область кистей рук, в связи с осуществлением ею правосудия.
Затем подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской областьи.
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