Самарец спас собаку, провалившуюся под лед
11 марта 2020 10:25
147
История произошла в Самарской области на минувших выходных. Мужчина спас собаку, которая провалилась под лед. Как это было, посмотрите в нашем видеосюжете.
— Мы приехали к родственникам в Сызрань из Самары. Уже почти доехав до места, увидел, что в полынье посреди реки Сызранки (в части, где она впадает в Волгу) находится несколько собак. Я решил помочь. Развернулись, ближе к месту. К тому моменту почти все собаки смогли самостоятельно выбраться. Но один пес никак не мог вылезти, — рассказал Сергей.
По его словам, собака уже начала терять силы.
— Подоспел сосед. Принес веревку. Мы привязали на конец палку, и я начал кидать ее псу. Он первое время пытался ее поймать зубами, понимал, что это помощь. Но ничего не получалось. Прошло минут 10–15. Я решил, что ничего не остается, кроме как подобраться поближе и вручную вытаскивать пса, — вспоминает мужчина.
Схватив палку с веревкой Сергей пополз к собаке по льду, но тоже провалился в воду. К счастью, обоим удалось выбраться, пишет 63.ру:
— Когда подполз, взял пса за лапы. За счет тяжести мы вместе пошли под воду. Я начал ее поднимать на лед, но лед — тонкий, ломался. С третьего раза удалось поднять пса и толкнуть в сторону берега. Там ждали очевидцы с одеялом, начали вытирать, греть собаку. За 20 минут пребывания в воде у нее уже не осталось сил, онемели лапы.
Самого Сергея отогрели дома у родственников. Он признается, что понимал все риски, но по-другому поступить просто не мог:
— К счастью, последствий для здоровья никаких не наступило. Я понимал, что могу провалиться. Но не мог пройти мимо. У меня нет домашних животных. Но когда видишь, что животное погибает на твоих глазах, — не можешь поступить иначе. Если бы вы там были, вы бы поняли, о чем я говорю.
Фото: missis_garlic / Instagram.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 марта 2020 15:12
Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей. Закон
37
11 марта 2020 15:01
Он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей. Закон
41
11 марта 2020 13:19
Жилец решил установить козырек над балконом. Закон
157
8 марта 2020 15:34
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел. Закон
777
6 марта 2020 17:10
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции. Закон
754
5 марта 2020 22:56
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими. Закон
743
4 марта 2020 17:40
Которые предназначались для питания пассажиров авиарейсов. Закон
717
Происшествия
11 марта 2020 12:59
С начала 2020 года сотрудники департамента выявили 209 нарушений. Происшествия
102
11 марта 2020 12:37
Мотоциклист получил травмы. Происшествия
104
11 марта 2020 10:56
Спиртное продавали незаконно. Происшествия
235
Криминал
11 марта 2020 11:20
Возбуждено уголовное дело. Криминал
153
10 марта 2020 13:54
Грабитель сдал гаджет в ломбард. Криминал
346
9 марта 2020 11:54
Причиненный ущерб составил более 150 тысяч рублей. Криминал
460
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
941
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
531
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
863
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1134
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3145
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1439
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
865
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
569
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
891
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
903
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1502
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2001
Мероприятия