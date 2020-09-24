Самарец сбил человека и уехал с места ДТП

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В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратурой города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Самары.

По версии следствия обвиняемый, в сентябре 2019 года, управляя автомашиной Toyota Corolla, двигался по проезжей части ул. Гагарина в Советском районе г. Самары и, нарушив правила дорожного движения, допустил наезд на пешехода, столкнулся с другим автомобилем, после чего с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самары