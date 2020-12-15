Самарец продал арестованный автомобиль и попал под суд

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Имущество должно было быть реализовано в счет погашения задолженности по административному штрафу.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самара возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Мужчина добровольно долг не оплачивал. В рамках исполнительного производства судебными приставами составлен акт описи и ареста автотранспортного средства должника марки Ford Focus. Автомобиль оставили гражданину на ответственное хранение. Должника предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества третьим лицам.

Не смотря на то, что должника о возможных последствиях неуплаты долга и незаконных действий с арестованным имуществом предупредили, судебный пристав установил факт продажи автомобиля марки Ford Focus третьему лицу. Мужчина отдал транспортное средство и получил за него денежное вознаграждение, при этом не уведомил об этом судебного пристава-исполнителя, не перечислил вырученные денежные средства в счет погашения долга по административному штрафу.

В связи с тем, что гражданин, продав арестованное имущество, нарушил закон, в отделении судебных приставов Советского района г. Самара в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело передано в суд.