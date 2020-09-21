Самарец погасил миллионную задолженность по алиментам после того, как был ограничен в правах

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Мужчина перечислил своим детям почти 1,2 миллиона рублей.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары в отношении самарца, который после развода с супругой не выплачивал своей дочери положенные ей по закону алименты, возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины долга в 1 миллион 150 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в праве пользования специальным правом на управление транспортными средствами. Помимо этого мужчина был предупрежден об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также о мерах принудительного исполнения, которые могут быть к нему применены.

В результате работы судебного пристава-исполнителя мужчина полностью погасил задолженность перед дочерью в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей.

Всего по итогам работы судебных приставов Самарской области за 8 месяцев 2020 года ограничено в праве пользования специальным правом на управление транспортными средствами почти 2 тысячи должников по алиментам. В результате применения данной меры погашена задолженность по алиментам на общую сумму в свыше 6,8 миллиона рублей.