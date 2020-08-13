Самарец осознал, что машину увезет эвакуатор, и погасил долг в 200 тысяч рублей

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Автолюбитель из г. Самары 133 раза нарушил правила дорожного движения и не оплатил по выписанным за данные нарушения административным штрафам долг. В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении него возбудили сразу 133 исполнительных производства на общую сумму в 65 тысяч рублей.Так как мужчина продолжал игнорировать свои обязательства по погашению административных штрафов, судебным приставом-исполнителем в отношении него вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 133 тысячи рублей. В итоге общий долг мужчины составил более 200 тысяч рублей.В ходе совместного рейда, проведенного сотрудниками Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре и Госавтоинспекции, был остановлен автомобиль, принадлежащий, как оказалось, именно данному должнику.Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста транспортного средства. Автомобиль оставили ждать приезда эвакуатора для транспортировки его на специализированную стоянку. Осознав, что с транспортным средством придется расстаться, должник полностью оплатил задолженность на месте, воспользовавшись POS-терминалом.