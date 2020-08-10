Самарец незаконно продал программное обеспечение на 2 млн рублей

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К правоохранителям Тольятти поступила информация, что один из жителей Самары причастен изготовлению "пиратского ПО" и сбыту контрафактной программной продукции – системы трехмерного проектирования. Полицейскими было выявлено два факта противоправной деятельности, за каждый из которых мужчина получил денежное вознаграждение.В данных программных пакетах имелись модули, которые позволяли обойти установку лицензионного ПО. Подозреваемым в незаконном использовании объектов авторского права, а равно приобретении, хранении, перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенными в особо крупном размере, оказался безработный, ранее не судимый житель Самары 1998 года рождения.В ходе проверки выяснилось, что, находясь по месту жительства в Самаре, подозреваемый, используя имеющееся у него компьютерное оборудование, скопировал программу по строительному проектированию, дважды сохранил ее на различные носители, после чего на одной из торговых площадок в Интернете разместил объявление о продаже программного обеспечения.Обществу с ограниченной ответственностью – правообладателю различных программных продуктов: графических программ, предназначенных для создания чертежей, проектов твердотельных образцов и различных моделей в строительстве, машиностроении, станкостроении, металлообработке и многих других отраслях, в связи с совершением преступления причинен материальный ущерб в размере более 2 миллионов рублей, который в настоящий момент возмещен полностью.В настоящее время возбужденные в отношении молодого человека уголовные дела направили в суд, сообщает облМВД.