СМИ сообщили о крушении вертолета с россиянами в Греции

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Вертолет налетел на кабели, по которым электричество поступает на остров с Пелопоннеса, после этого упал в море. На месте происшествия работают спасатели, тела всех трех человек уже извлечены из воды.По данным агентства, вертолет следовал в афинский международный аэропорт им. Элефтериоса Венизелоса. Iefimerida пишет, это был частный вертолет Agusta A-109, пассажиры арендовали его. Портал также указывает, что двое россиян на борту были женщиной и ребенком.После аварии остров Порос оказался обесточен, служба гражданской обороны попросила армию предоставить генераторы для подачи электроснабжения.Посольство России в Греции обратилось к местным властям с просьбой прояснить сообщения, что в вертолете, упавшем в море, находились россияне, сообщил РБК пресс-атташе посольства Василий Гаврилов. «Мы продолжаем выяснять ситуацию и обратились к местным властям за помощью», — сказал он.