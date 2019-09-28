СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
28 сентября 2019 17:44
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По информации телеканала, бригаду скорой помощи режиссеру вызвали жена и дочь.
Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых "Вишневый сад", "Король Лир", "Пигмалион" и другие.
Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко.
Как стало известно РИА Новости, появилось видео, как режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как медработники и полицейские кладут пациента на носилки, а затем в машину скорой помощи.
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