Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 28 сентября, 22:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/09:
USD 64.42
0.13
EUR 70.32
-0.06
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи

28 сентября 2019 17:44
156
Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, передает РИА Новости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, бригаду скорой помощи режиссеру вызвали жена и дочь.

Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых "Вишневый сад", "Король Лир", "Пигмалион" и другие.

Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко. 

Как стало известно РИА Новости, появилось видео, как режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как медработники и полицейские кладут пациента на носилки, а затем в машину скорой помощи.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 сентября 2019  20:59
СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних.
Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву
СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних.   Закон
363
26 сентября 2019  19:36
Судья пояснил, что "в представленных материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, только административного правонарушения".
СК закрыл дело о массовых беспорядках против Алексея Миняйло
Судья пояснил, что "в представленных материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, только административного правонарушения".  Закон
308
25 сентября 2019  21:57
Необычное подпольное игорное заведение выявила полиция Самарского района.
Проигравшие посетители игорного клуба расплачивались пожертвованиями на благотворительность
Необычное подпольное игорное заведение выявила полиция Самарского района.  Закон
385
25 сентября 2019  21:02
Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество
Генерал МВД Мельников арестован по делу о мошенничестве
Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество  Закон
326
25 сентября 2019  19:07
Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество.
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество.  Закон
352
25 сентября 2019  17:25
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть".
Похититель картины Куинджи из Третьяковки подаст апелляцию на приговор
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть".   Закон
315
25 сентября 2019  11:37
Судебные приставы Самарской области ограничили 3,5 тысячи должников в праве вождения Из них 70% — должники по алиментам.
Судебные приставы Самарской области ограничили 3,5 тысячи должников в праве вождения
Из них 70% — должники по алиментам. Закон
387
Весь список
Происшествия
28 сентября 2019  17:44
Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.  Происшествия
155
28 сентября 2019  11:23
В Самарской области ищут двух пропавших 10-летних девочек
В Самарской области ищут двух пропавших 10-летних девочек
.Они ушли из дома 26 сентября и до сих пор не вернулись. Происшествия
2895
27 сентября 2019  14:47
Судно отбуксировано к берегу и находится в 100 метрах от берега.
На Волге спасатели ликвидировали пожар на сухогрузе в районе Федоровских Лугов
Судно отбуксировано к берегу и находится в 100 метрах от берега.  Происшествия
373
Весь список
Криминал
27 сентября 2019  09:19
В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте 2 кг наркотиков
В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте 2 кг наркотиков
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишения свободы. Криминал
433
26 сентября 2019  14:04
Двое активистов революционной группы хотели взорвать самарский хлебозавод №5
Двое активистов революционной группы хотели взорвать самарский хлебозавод №5
В дело вмешались оперативники ЦПЭ и ФСБ, юных террористов повязали. Криминал
387
26 сентября 2019  11:55
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска
Дело квалифицировано по статье до самоубийства. Криминал
233
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
443
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
421
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
577
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
408
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
885
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
480
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1133
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
794
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1038
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1225
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
662
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2523
Весь список

Мероприятия
В музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Ильича Козлова
В Тольятти отметили День машиностроителя
100 лет ветерану: сотрудники спецроты ДПС СО приняли участие в акции «Лес Победы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные