СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета
24 мая 2019 23:04
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Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск, передает РБК. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СКР).
По предварительным данным, при подготовке к вылету в пятницу, 24 мая, работники наземных служб не отцепили трос заземления, который нужен, чтобы удалить статическое электричество, которое самолет накапливает во время полета.
«При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал», — говорится в сообщении СКР.
Начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис в разговоре с РБК заявил, что рейс, на котором произошел этот инцидент, принадлежит «Аэрофлоту» и выполнялся на пассажирском лайнере SSJ100. «Шереметьево не получал от «Аэрофлота» по данному инциденту претензий», — уточнил он.
В «Аэрофлоте» отказались от комментариев РБК.
Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, единственный рейс в Ижевск отправился 24 мая в 7:40 мск. SU 1296 прибыл в Ижевск в 9:17 мск. Также в карточке рейса указано, что он выполняется на самолете Sukhoi Superjet-100-95.
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