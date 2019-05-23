Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 23 мая, 23:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/05:
USD 64.49
0.07
EUR 71.84
0
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва-Симферополь

23 мая 2019 22:01
48
Самолет вернулся в
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила, что ее самолет вернулся в "Домодедово" из-за дебошира, который создавал опасность для себя и других пассажиров. По данным авиаперевозчика, ему также потребовалось срочная медицинская помощь. Ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир страдал психическим заболеванием, в самолете ему пробили голову, после снятия с рейса он погиб.

Как в свою очередь сообщила Петренко, мужчина, по предварительным данным, скончался от острой сердечной недостаточности, внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ход расследования по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 мая 2019  15:56
Он заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды нежилого помещения по цене значительно ниже рыночной.
В Самаре гендиректор ПАО подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 55 миллионов рублей
Он заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды нежилого помещения по цене значительно ниже рыночной.  Закон
332
21 мая 2019  23:13
По информации МВД, преступники входили в доверие к людям, склоняя их взять кредит на лечение.
Полиция арестовала лжемедиков, обманувших пенсионеров на миллиард рублей
По информации МВД, преступники входили в доверие к людям, склоняя их взять кредит на лечение.  Закон
260
21 мая 2019  22:53
А вот ранее принятое решение об отстранении Михаила Клеймёнова от работы суд отменил, его восстановили в должности.
Судмедэксперта по делу "пьяного мальчика" приговорили к исправительным работам
А вот ранее принятое решение об отстранении Михаила Клеймёнова от работы суд отменил, его восстановили в должности.  Закон
245
21 мая 2019  21:33
Также он выложил в соцсеть фотографии интимного содержания потерпевшей.
Тольяттинец за привлечение к занятию проституцией несовершеннолетней более трех лет проведет в колонии
Также он выложил в соцсеть фотографии интимного содержания потерпевшей.  Закон
258
20 мая 2019  22:32
На каком основании Рудницкую отпустили, пока не ясно.
Суд в Москве не стал арестовывать 21-летнюю мать, подкинувшую в поликлинику двухлетнюю дочь - "ошибку молодости"
На каком основании Рудницкую отпустили, пока не ясно.  Закон
1353
19 мая 2019  17:01
Они обвиняются в хищении денег через финансовую пирамиду.
В хабаровском аэропорту задержаны двое граждан КНР, похитивших почти 2 млрд долларов
Они обвиняются в хищении денег через финансовую пирамиду.   Закон
1351
18 мая 2019  13:12
Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.
В Приволжском районе возбуждены два уголовных дела за незаконный вылов рыбы
Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.  Закон
1477
Весь список
Происшествия
23 мая 2019  22:39
На место событий выезжали 4 спасателя, которые использовали одну единицу техники.
В тольяттинской многоэтажке горел мусор в мусоропроводе
На место событий выезжали 4 человека, которые использовали одну единицу техники.  Происшествия
18
23 мая 2019  22:01
Самолет вернулся в "Домодедово" из-за дебошира, который создавал опасность для себя и других пассажиров.
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва-Симферополь
Самолет вернулся в "Домодедово" из-за дебошира, который создавал опасность для себя и других пассажиров.  Происшествия
47
23 мая 2019  15:23
По словам очевидцев, виновником ДТП является водитель Lada X-Ray.
На Ракитовском шоссе манипулятор опрокинулся на припаркованный ВАЗ-2109
По словам очевидцев, виновником ДТП является водитель Lada X-Ray.  Происшествия
149
Весь список
Криминал
23 мая 2019  11:46
У «Самарского ИТЦ» похитили ценное оборудование — анализатор химического состава за 1,2 млн рублей
У «Самарского ИТЦ» похитили ценное оборудование — анализатор химического состава за 1,2 млн рублей
Он, предположительно, пропал со склада предприятия не позднее ноября 2018. Криминал
199
21 мая 2019  11:22
Песков оценил борьбу с коррупцией в РФ после изъятия 12 млрд у полковника ФСБ
Песков оценил борьбу с коррупцией в РФ после изъятия 12 млрд у полковника ФСБ
Она названа системной. Криминал
633
21 мая 2019  10:54
В Самаре разбойник с пистолетом напал на магазин и сам сдался полиции
В Самаре разбойник с пистолетом напал на магазин и сам сдался полиции
Накануне он поругался с сожительницей. Криминал
173
Весь список


Видео
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
483
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
442
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14559
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
572
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
611
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1412
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
403
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
511
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
467
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
889
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
809
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
748
Весь список

Мероприятия
В транспортном предприятии «Самара Авто Газ» прошел День открытых дверей
В киноклубе «Треугольник» пройдет Всемирный Фестиваль короткометражных фильмов shnit Shorts
На два дня Самара станет центром развития инноваций в области робототехники
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные