СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва-Симферополь
23 мая 2019 22:01
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Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила, что ее самолет вернулся в "Домодедово" из-за дебошира, который создавал опасность для себя и других пассажиров. По данным авиаперевозчика, ему также потребовалось срочная медицинская помощь. Ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир страдал психическим заболеванием, в самолете ему пробили голову, после снятия с рейса он погиб.
Как в свою очередь сообщила Петренко, мужчина, по предварительным данным, скончался от острой сердечной недостаточности, внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ход расследования по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате.
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