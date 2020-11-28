СК возбудил уголовное дело по факту гибели на охоте замглавы Новоуральска

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели на охоте замглавы Новоуральска в Свердловской области Михаила Черницкого. Эту информацию «Известиям» в субботу, 28 ноября, подтвердил помощник руководителя по СМИ СУ СК по Свердловской области Максим Чалков.

По его словам, все соответствующие экспертизы уже назначены. Оружие, из которого совершили выстрел, изъяли.

О том, что 58-летний Черницкий был застрелен на охоте, ранее в этот же день сообщили СМИ. По данным источника «Известий», рассматриваются две версии произошедшего и обе говорят о несчастном случае. Так, согласно первой версии, чиновника случайно застрелили, а по второй — он выстрелил сам, также случайно.

Отмечается, что правоохранители не рассматривают всерьез версию об убийстве.

При этом, по данным РЕН ТВ, в Черницкого мог случайно попасть один из участников охоты, после того как его оружие самопроизвольно разрядилось. По предварительным данным, чиновнику пулей пробило яремную вену. Он умер на месте происшествия от потери крови.

Черницкий был назначен замглавы Новоуральска в августе 2019 года. До этого он работал на руководящих должностях в Екатеринбурге. Перед назначением в новоуральскую мэрию занимал пост замначальника управления свердловского отделения Сбербанка.

Фото: Новоуральский городской округ/ngo44.ru/ИЗВЕСТИЯ