СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

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Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге, скончавшегося от передозировки наркотиков. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андерграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" по факту обнаружения вечером 29 июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины", - сказано в сообщении.Назначен комплекс судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего уточняются.Фото из открытых источников