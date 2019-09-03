Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае
3 сентября 2019 17:45
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— При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Ставропольском крае потерпел аварию самолёт Су-25УБ, — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что крушение было в безлюдном месте. Полёт был совершён без боекомплекта.
Источник Лайфа в экстренных службах пояснил, что на поиски пилотов вылетел вертолёт. В частности, он обнаружил два парашюта, которые как раз могли принадлежать пропавшим лётчикам.
Фото: соцсети
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