Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае

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— При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Ставропольском крае потерпел аварию самолёт Су-25УБ, — говорится в сообщении военного ведомства.В Минобороны уточнили, что крушение было в безлюдном месте. Полёт был совершён без боекомплекта.Источник Лайфа в экстренных службах пояснил, что на поиски пилотов вылетел вертолёт. В частности, он обнаружил два парашюта, которые как раз могли принадлежать пропавшим лётчикам.Фото: соцсети