Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

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ЧП произошло возле дома номер 20 по Первой Мясниковской улице. Дерево упало на проезжающий автомобиль, водитель скончался. После этого потерявшая управление машина протаранила еще два автомобиля.Помимо этого, в префектуре Восточного административного округа столицы РИА Новости сообщили, что возле торгового центра "Перовский" на женщину упала вывеска. У пострадавшей небольшое рассечение, она сама села в машину скорой помощи, женщину госпитализировали.В экстренных службах добавили, что также пострадал еще один человек.Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, работает оперативный штаб.В московских аэропортах задержали 39 рейсов и 15 отменили.В Подмосковье ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин.В МЧС рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать там машины.Фото : МЧС РФ