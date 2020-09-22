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С «Тольяттиазота» идет вывод средств через фиктивные договоры

22 сентября 2020 13:15
205
С «Тольяттиазота» идет вывод средств через фиктивные договоры

Разбор задействованных схем наглядно демонстрируют, к какой печальной участи ведет ТоАЗ его нынешнее руководство.

"В предыдущих статьях из цикла расследований о схемах вывода средств с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших производителей аммиака в России – фиктивные договоры фрахта, фиктивные стройподряды, фиктивный ремонт железнодорожных путей, а также продажа ТоАЗу устаревшей турецкой технологии очистки бытовых стоков под видом передовой американской технологии для химической промышленности. Сегодня мы расскажем о других схемах, включая вывод средств через фиктивные инвестиционные договора, мнимое техперевооружение, квазиреконструкции и новые не построенные объекты капитального строительства, невозвращение валютной выручки, а также о закономерном финале этой истории, если вовремя не будут приняты меры", - сообщает Век.ру.

"В целом средства с ТоАЗа выводятся по крайней мере с 90-х годов, когда заводом руководил еще «красный директор» Владимир Махлай. Уже в начале 2000-х он, очевидно, задался вопросом: а что произойдет, если и когда масштабы аферы больше невозможно будет скрывать? И стал готовить «пути отхода» и вывода как можно больших объемов денег с завода с использованием различных каналов. Ну а после того, как СКР стал активно расследовать возбужденное в 2012 г. уголовное дело о мошенничестве при осуществлении экспортных операций ТоАЗа, Махлаи активизировали эту деятельность и начали готовить ТоАЗ к управляемому банкротству. Сценарий, который был тогда выработан и действует по сей день – до последнего выкачивать из предприятия деньги и в результате оставить лишь одну оболочку: вывеску да обремененное многомиллиардными долгами юридическое лицо. В то время как все деньги и ликвидные активы будут надежно спрятаны в офшорных юрисдикциях по всему миру.

По информации с завода, с 2011 г. и по настоящее время полным ходом идет вывод средств через фиктивные договоры по ремонтно-строительным и строительно-монтажным работам. Оказалось, что в этом даже замешана учрежденная близкой подругой Махлая подставная фирма ООО «Родничок», которая ранее была уличена в махинациях с акциями ТоАЗа. Вместе с ООО «МСА-Строй» и ООО «Строительно-монтажная компания» «Родничок» регулярно получал фиктивные подряды. Сумма работ в договоре всегда была завышенной, причем иногда – в разы. Суммарно в месяц оплата по таким договорам могла достигать $10 млн. Это значит, что с 2011 г. таким образом с ТоАЗа были выведены сотни миллионов долларов.

Деньги, полученные от фиктивных подрядов, сотрудники ТоАЗа, выезжающие в командировку на встречу с Сергеем Махлаем, должны были перевозить с собой суммами по $10 тыс., чтобы не привлекать лишнего внимания. Следующая группа каналов по выводу средств с ТоАЗа – фиктивные инвестиционные договора, контракты технического аудита, контракты по техническому перевооружению, реконструкции и новому капитальному строительству. Так, в 2012 г. Сергей Махлай начал переговоры с американской компанией KBR Inc., одним из ведущих поставщиков Минобороны США. У гражданина США Сергея Махлая вообще наблюдается слабость к компаниям, тесно связанным с военными и спецслужбами США, Великобритании, Швейцарии, Дании и ФРГ. Это наводит на мысль, что сам Махлай обладает несколькими паспортами на разные имена не просто так.

Махлай договорился с KBR о выводе средств с ТоАЗа под видом контракта на технический аудит и проектирование. Со стороны KBR договор курировал Володимир Олейнюк, бывший сотрудник донецкого «Оргхима», перешедший на работу в лондонский офис KBR. Официально KBR предложила ТоАЗу принципиально новую технологию производства аммиака с использованием продувочных газов. Пресс-служба ТоАЗа два года назад в красках расписывала, как уже в 2020 г. будет введена в строй новая установка мощностью в 1,86 тыс. тонн в сутки. Но изначально было ясно, что по крайней мере на половине агрегатов ТоАЗа вообще отсутствует возможность установки продувочных газов. Однако ТоАЗ полностью уплатил всю сумму за проектирование. Но на производстве не изменилось ровным счетом ничего, а потому не может быть никаких сомнений в том, что контракт с KBR – очередная лазейка, через которую ТоАЗ пытаются выдоить досуха.

Аналогичным образом компания UNDE GmbH провела аудит проекта увеличения мощностей аммиака. ТоАЗ заплатил $2 млн, хотя в реальности никаких работ не велось. Также несколько «важных» проектов ведет на ТоАЗе уже известное ООО «МСА-Строй». Проект наливной эстакады метанола для банкротящегося ООО «Томет», куда Махлаи вывели с ТоАЗа производство метанола, очевидно, так и не будет достроен до завершения процедуры банкротства. А между тем на возведение эстакады выделено 270 млн руб. Точно также есть основания усомниться, что многострадальный продуктопровод для жидкого аммиака когда-либо будет построен, хотя на него выделено 123,5 млн руб.

Схожим образом дела обстоят со строительными работами и модернизацией инженерной вспомогательной инфраструктуры, на что ТоАЗ выделил 129,7 млн руб. Не удивительно, что уже целых семь лет ООО «МСА-строй» работает над заменой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) в 6-м цехе аммиака и почему-то особого прогресса в этом направлении по-прежнему не видно. В настоящее время швейцарская компания «Казале» ведет проект строительства третьего агрегата карбамида на ТоАЗе. Но еще раньше предприятие заключило контракт на строительство и реконструкцию карбамида «5200». Причем проектирование и поставка технологического оборудования были оплачены ТоАЗом в полном объеме. Но даже те работы, которые были выполнены, оказались не востребованными. В итоге ликвидацией и демонтажом всего сделанного занялась китайская компания «Самсё». Из-за этого проверить объем реально выполненных работ не представляется возможным. Руководство ТоАЗа в лице Дмитрия Межеедова и Виктора Казачкова просто приняло решение свернуть проект «5200». Предполагается, что поставленное в рамках проекта оборудование будет использовано при строительстве третьего агрегата карбамида. Но где оборудование в действительности находится сейчас – неизвестно.

 Все попытки таможенных служб проверить склад ТоАЗа на предмет наличия запчастей для строительства установки карбамида оказались тщетными. Но главное, что в договоре прописана возможность повторной (!) оплаты уже поставленного оборудования. Это нужно для того, чтобы средства всегда можно было бы вывести еще раз. За подобные «рационализаторские» предложения хозяева ТоАЗа щедро вознаграждают гендиректора Дмитрия Межеедова – еще до избрания в совет директоров предприятия он вместе с премиями гарантированно получал в год 72 млн руб. Теперь он может рассчитывать еще на 55 млн руб. за свою напряженную работу в составе коллегиального органа.

Таким образом гендиректор завода с постоянно ухудшающимися финансовыми показателями и удручающей статистикой групповых несчастных случаев со смертельным исходом получает не менее 127 млн руб. в год. Хотя нельзя исключать, что значительную или даже большую часть этой суммы Межеедов потом возвращает Махлаю в виде наличности. И еще один канал вывода средств, о котором поступила информация с предприятия – невозврат валютной выручки. За это направление на ТоАЗе отвечали Межеедов, Шишов и Пустынников. Они разработали схему резервирования средств в зарубежных банках на цели погашения кредита под проект «Карбамид 3». Два года назад ТоАЗ сообщил о подписании кредитного соглашения с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 200 млн евро сроком на девять лет. По условиям кредитного соглашения, проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода, по ставке около 2% годовых. Гарантом выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV). В решении совета директоров ТоАЗа присутствуют слова о том, что руководство ПАО ТоАЗ фактически сняло с себя ответственность за финансирование кредита и переложило ее на некий «уполномоченный орган», но что это за орган такой – не указано. Согласно отчетам Дмитрия Межеедова, проект строительства третьего агрегата карбамида на ТоАЗе стоил 13,8 млрд руб. Но в интервью отраслевому изданию Rupec Межеедов уже говорит, что новый агрегат будет стоить 25 млрд руб. Почти двукратная разница. При этом запуск агрегата был намечен на 2021 г., однако за несколько лет строительство так и не продвинулось дальше котлована, что весьма символично. По оперативной информации, ход выполнения проекта «Карбамид 3» можно оценить как «неудовлетворительный».

Источник, контактировавший с руководством компании «Казале», подтвердил наличие существенных нарушений в финансировании работ по проекту. Чтобы минимизировать имиджевые риски, компания была вынуждена открыть в Праге дочернюю компанию «Казале Проджект». Для выполнения работ был подключен субподрядчик – китайская фирма «Самсё», не имеющая опыта в строительстве химических предприятий. Весной на стройплощадке при рытье котлована засыпало трех нанятых «Самсё» рабочих, один из них погиб. Вдобавок не имеющие необходимой квалификации сезонные рабочие «Самсё» не раз повреждали инженерные системы водоснабжения и канализации ТоАЗа. Источник сообщает, что «Самсё» рекомендовал лично гендиректор ТоАЗа Межеедов.

Разбор этих схем наглядно демонстрируют, к какой печальной участи ведет ТоАЗ его нынешнее руководство. Рано или поздно аппетиты Махлая и его помощников оберут завод до нитки, а оставшееся на нем разваливающееся оборудование, не проходившее реальных ремонтов годами, будет уже никому не нужно.

Интервью руководства завода в прессе с рассказами о невероятных успехах, широко разрекламированные инвестиционные программы «до 2029 года» призваны скрыть истинное положение дел на предприятии: осужденные по одному уголовному делу и проходящие в качестве обвиняемых еще по нескольким делам владельцы продолжают вывод средств в гигантских масштабах под видом строительства, ремонтов и технического перевооружения. Предприятие же аккуратно и не привлекая лишнего внимания ведут к банкротству. В какой-то момент вдруг выяснится, что остальным его акционерам не принадлежит ничего, кроме долгов перед какими-то швейцарскими банками и ООО «МСА-Строй», да полуразвалившихся труб и химических отходов. Довольно показательной является судьба ООО «Томет», находящегося прямо на территории производственной площадки ТоАЗа. Много лет Махлаи держали там тайком выведенные из «Тольяттиазота» активы, а теперь «Томет» собираются обанкротить, очевидно, чтобы замести следы. Вне всяких сомнений, похожую участь они готовят и для всего ТоАЗа. Если правоохранительные органы не обратят внимания на эти мошеннические схемы, социальные последствия такого банкротства для всей Самарской области могут быть поистине ужасающими", - пишет Век.ру.
 

Фото pixabay.com

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