Рыбаку стало плохо с сердцем на Васильевских островах, его частично парализовало
29 февраля 2020 15:07
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Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск на автомобиле Уаз и с аэроглиссером на прицепе выехали на место происшествия. Прибыв в село Екатериновка Безенчукского района, спасатели разгрузили аэроглиссер и переправились на остров к пострадавшему.
По прибытию стало известно, что двое мужчин из Самары отправились на рыбалку на Васильевские острова. Не рассчитав свои силы и количество алкоголя мужчине 1954 года рождения стало плохо с сердцем, что привело к частичной парализации конечностей.
Спасатели погрузили пострадавшего на аэроглиссер и переправили на берег, где мужчину уже ждали врачи скорой медицинской помощи и сын, который приехал из Самары как только узнал о случившемся. Мужчина от госпитализации отказался.
В 23:05 работы на месте происшествия были завершены.
Поисково-спасательная служба Самарской области предупреждает жителей области об опасности неподготовленных походов на природу. Помните о мерах безопасности и рассчитывайте свои силы, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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