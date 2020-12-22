Ростовчанка зашла в школу и попросила вызвать скорую. Её усадили на стул на улице и оставили умирать

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В Ростове-на-Дону женщина умерла на стуле прямо у дверей школы № 109 в Днепровском переулке. По данным паблика "Ростов главный", она почувствовала себя плохо и зашла за помощью в ближайшее здание — школу. Но внутрь просительницу не пустили, передает Лайф.

В учебном заведении, однако, смилостивились над умирающей и вызвали для неё скорую. Чтобы обессиленная гостья не упала прямо на снег, её усадили на стул и оставили медленно погибать. Врачей женщина не дождалась. Скончалась до их приезда. Погибшую милосердно накрыли одеялом и опять же бросили на стуле во дворе. При этом рядом бегали школьники, которые после недолгого удивления привыкли к молчаливой гостье и продолжили играть.

Как сообщили источники Лайфа в местных правоохранительных органах, умершая 1959 года рождения. Признаков насильственной смерти на её теле нет. Жители района рассказали, что женщина часто выпивала, вела асоциальный образ жизни. Будет проведена судмедэкспертиза.

Стоит отметить, что полиции рассказали иную версию случившегося. Якобы охранник оставил женщину на улице не потому что ему было всё равно, а так как просто не смог затащить её в здание. И до приезда скорой он пытался привести местную жительницу в чувство.

Фото: pixabay