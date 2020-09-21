Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус

Я нашел ошибку
Главные новости:
Призеры конкурса получили дипломы, памятные подарки и денежное поощрение: 300 тысяч рублей за первое место, 200 и 100 тысяч рублей – за второе и третье место соответственно.
Лучший пивовар страны живет в Самаре
Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов сообщил, что вакцина может не подойти людям с первичными иммунодефицитами.
Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса
Продажи препарата от коронавируса "Арепливир" начались российских аптеках
Продажи препарата от коронавируса "Арепливир" начались в российских аптеках
Самарские чиновники спорят с горожанами о целесообразности продления маршрута №480 до ТЦ «Мега»
Самарские чиновники спорят с горожанами о целесообразности продления маршрута №480 до ТЦ «Мега»
В Самаре выбрали лучшего пивовара России
В Самаре выбрали лучшего пивовара России
В Самарской области перевернулась лодка с двумя рыбаками, одного из мужчин ищут водолазы
В Самарской области перевернулась лодка с двумя рыбаками, одного из мужчин ищут водолазы
 В Госдуме предложили компенсировать расходы на частные детсады
 В Госдуме предложили компенсировать расходы на частные детсады
         Приставам передали исполнительный лист на снос турбазы в Ставропольском районе
Приставам передали исполнительный лист на снос турбазы в Ставропольском районе
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.03
-0.16
EUR 88.96
0.33
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре прошел Чемпионат Поволжья по дрифту​ DRIFT​ THAT
20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты»
В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус

21 сентября 2020 10:37
165
Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус

Водитель транспортного средства задержан и находится под стражей.

Гражданку России насмерть сбил микроавтобус в турецком курортном городе Кемер, который находится в провинции Анталья. Об этом сообщает портал Sabah.

Уточняется, что трагический инцидент произошел на бульваре Ататюрка. Женщина отправилась из отеля на пляж, при переходе дороги на нее совершил наезд микроавтобус. Как сообщается, водитель транспортного средства сдавал назад и не заметил проходившую россиянку.

На место немедленно прибыли экстренные службы, полиция и скорая. От полученных травм туристка скончалась. Позже выяснилось, что погибшей оказалась 65-летняя гражданка РФ.

В данный момент водитель микроавтобуса задержан правоохранительными органами и находится под стражей, пишет Лайф.

Фото: Pixabay.com

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
20 сентября 2020  15:13
Экс-адвокат также заявил, что Ефремов был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы.
Пашаев признал, что получил гонорар за защиту Ефремова
Экс-адвокат также заявил, что Ефремов был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы. Закон
536
18 сентября 2020  21:33
Один из обвиняемых неоднократно получал от граждан сам  и через посредника денежные средства на общую сумму в 440  тысяч рублей.
В Самаре бывшие сотрудники районной администрации пойдут под суд за взятки с продавцов рыбы
Один из обвиняемых неоднократно получал от граждан сам  и через посредника денежные средства на общую сумму в 440  тысяч рублей. Закон
1129
18 сентября 2020  19:50
Выйти на подпольную сеть удалось при расследовании уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт.
В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники. Видео
Выйти на подпольную сеть удалось при расследовании уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт. Закон
807
18 сентября 2020  17:52
Пресненский районный суд Москвы получил апелляционную жалобу по делу Ефремова, арестованного за ДТП со смертельным исходом, от адвоката Владимира Васильева.
Адвокат запросил четыре года условно по приговору Ефремова
Пресненский районный суд Москвы получил апелляционную жалобу по делу Ефремова, арестованного за ДТП со смертельным исходом, от адвоката Владимира Васильева. Закон
725
18 сентября 2020  17:38
Такое решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии.
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год (Дополнено)
Такое решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии. Закон
843
18 сентября 2020  17:01
Оперативники установили, что этот случай не единственный. Всего полиция задержала троих мужчин, которые с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн рублей.
Задержан телефонный мошенник, похитивший 50 тысяч рублей у Эдгарда Запашного
Оперативники установили, что этот случай не единственный. Всего полиция задержала троих мужчин, которые с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн... Закон
731
18 сентября 2020  16:41
По версии следствия, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, а также крупной суммы денег.
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
По версии следствия, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, а также крупной... Закон
623
Весь список
Происшествия
21 сентября 2020  13:38
В Самарской области перевернулась лодка с двумя рыбаками, одного из мужчин ищут водолазы
В Самарской области перевернулась лодка с двумя рыбаками, одного из мужчин ищут водолазы
Под Сызранью двое мужчин перевернулись на лодке, один из них сумел спастись, а второго будут искать водолазы. Происшествия
126
21 сентября 2020  13:25
         Приставам передали исполнительный лист на снос турбазы в Ставропольском районе
Приставам передали исполнительный лист на снос турбазы в Ставропольском районе
Ранее Красноярский районный суд признал комплекс строений на берегу пруда на реке Ташла в Ставропольском районе незаконно возведенным на территории,... Происшествия
126
21 сентября 2020  11:58
Водитель в Самарской области врезался в корову
Водитель в Самарской области врезался в корову
Животное перебегало проезжую часть. Происшествия
162
Весь список
Криминал
21 сентября 2020  13:16
Ехал на велосипеде розового цвета – в Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже
Ехал на велосипеде розового цвета – в Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже
На вопрос о том, кому принадлежит велосипед, мужчина внятно ответить не смог, путался в объяснениях. Криминал
135
21 сентября 2020  10:49
Жительница Новокуйбышевска подозревается в хищении денег и ювелирных украшений.
Жительница Новокуйбышевска задержана за хищение денег и ювелирных украшений
Общий ущерб составил более 60 000 рублей. Криминал
195
19 сентября 2020  15:01
Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции — видео
Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции
Подозреваемый вышел из квартиры, где лежали убитые им дети, и направился прямиком к правоохранителям. Криминал
785
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
652
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1317
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1825
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2133
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2805
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3142
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
990
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1550
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1457
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
2969
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5713
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5718
Весь список
В центре внимания
В Самаре начались проверки по соблюдению масочного режима
21 сентября 2020  12:54 
В Самаре начались проверки по соблюдению масочного режима
С сегодняшнего дня соблюдение масочного режима  в общественном транспорте будут контролировать особенно строго. Социум
142
Из новых выявленных случаев коронавируса 66 в Самаре
21 сентября 2020  12:39 
Из новых выявленных случаев коронавируса 66 в Самаре
Умер мужчина 77 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Здравоохранение
242
Самара готова к отопительному сезону
21 сентября 2020  12:20 
Самара готова к отопительному сезону
        На сегодняшний день в Самаре 10250 из 10250 многоэтажек к зиме готовы, что составляет 100% от их общего количества. ЖКХ
133
В Самарской области за сутки на 21 сентября выявлены еще 112 заболевших коронавирусом
21 сентября 2020  11:39 
В Самарской области за сутки на 21 сентября выявлены еще 112 заболевших коронавирусом
Умер еще один человек. В больницах остаются 2327, вылечились и выписаны 8276 человек.  Здравоохранение
336
Своевременное подключение к теплу жилых домов и социальных объектов является непосредственной задачей и полномочиями муниципальных властей.
20 сентября 2020  22:42 
Главы Самары и Тольятти отчитались губернатору Дмитрию Азарову о работе по подготовке к отопительному сезону
Своевременное подключение к теплу жилых домов и социальных объектов является непосредственной задачей и полномочиями муниципальных властей. ЖКХ
463
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2017
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем.
18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
998
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
725
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1483
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2564
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1639
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
692
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
925
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1438
Весь список