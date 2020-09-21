Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус

165

Водитель транспортного средства задержан и находится под стражей.

Гражданку России насмерть сбил микроавтобус в турецком курортном городе Кемер, который находится в провинции Анталья. Об этом сообщает портал Sabah.

Уточняется, что трагический инцидент произошел на бульваре Ататюрка. Женщина отправилась из отеля на пляж, при переходе дороги на нее совершил наезд микроавтобус. Как сообщается, водитель транспортного средства сдавал назад и не заметил проходившую россиянку.

На место немедленно прибыли экстренные службы, полиция и скорая. От полученных травм туристка скончалась. Позже выяснилось, что погибшей оказалась 65-летняя гражданка РФ.

В данный момент водитель микроавтобуса задержан правоохранительными органами и находится под стражей, пишет Лайф.

Фото: Pixabay.com