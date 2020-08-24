Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку

В Екатеринбурге мужчина на Audi несколько раз протаранил Hyuindai своей супруги, передает РИА Новости со ссылкой на издание E1.
Женщина по имени Екатерина рассказала, что они расстались, но официально еще не развелись.
Супруг, как поделилась женщина, решил отомстить ей. Мужчина написал Екатерине СМС с текстом "Живи счастливо", после чего приехал к ней и начал таранить ее автомобиль.
По сообщениям очевидцев, водитель Audi находился в "невменяемом состоянии".
Его направили на медицинское освидетельствование. При себе у мужчины не было ни водительских прав, ни документов на машину.
Фото: скриншот с видео
Добавить комментарий