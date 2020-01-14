Россиян предупредили об эвакуации из-за извержения вулкана на Филиппинах
14 января 2020 18:37
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— Действует четвёртый уровень опасности по пятибалльной шкале; в прилегающих к вулкану районах усилены меры безопасности, проводится эвакуация, — говорится в сообщении департамента.
Извержение вулкана Тааль произошло 12 января в 100 километрах от столицы Филиппин, Манилы. Живописный спящий вулкан, местная достопримечательность, вдруг выбросил высокий столб пепла. Жители Манилы ощутили подземные толчки. Был закрыт аэропорт, отключены свет и вода. Сейчас ситуация стабилизируется, хотя вулкан всё ещё сохраняет активность — за сутки он выбросил столб пепла на высоту около 2 км.
В зоне извержения оказались и россияне — туристы рассказали Лайфу, как они пережили природное бедствие.
Фото: соцсети
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