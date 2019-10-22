Российское судно у берегов Норвегии подало сигнал SOS
22 октября 2019 11:11
61
По его данным, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека.
Указывается, что в районе, откуда поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм.
Материал дополняется.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 октября 2019 22:57
Как утверждает москвичка, все 80 штрафов не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". Закон
245
21 октября 2019 19:40Лётчика Палагичева могут лишить свободы
Уголовное дело возбудили в феврале этого года. Как стало известно, поводом послужило заявление нынешнего руководителя "Электрощита" о хищении денежных... Закон
234
21 октября 2019 14:33
BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Закон
308
21 октября 2019 11:37
Должник по алиментам из Сызрани погасил задолженность в 87,5 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его «iPhone». Закон
248
21 октября 2019 11:26
В ходе обследования автомобиля Архорова А.И. обнаружен и изъят героин массой свыше 25,4 килограмм. Закон
227
20 октября 2019 12:36
Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка. В офисе организации прошли обыски. Закон
365
19 октября 2019 15:43
Теперь 35-летнему Денису Филиппову и уроженцу Армении Маргаряну Э.К. 1987 года рождения угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Закон
1758
Происшествия
22 октября 2019 11:11
По данным норвежских спасателей, на борту находятся 33 человека. В районе, откуда пришел сигнал бедствия, штормовая погода. Происшествия
59
21 октября 2019 19:48
Позже малыша доставили в больницу, где осмотревшие его врачи не нашли никаких повреждений. Происшествия
240
21 октября 2019 19:33
Мамочки с детьми успевают отбежать за считанные секунды до столкновения. Предварительная причина — отказ тормозов. Происшествия
233
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
356
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
528
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5284
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
374
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
420
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
951
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
636
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
572
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
916
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1074
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1742
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1208
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1479
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1669
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1124
Мероприятия