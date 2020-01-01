Российское судно столкнулось с корейской шхуной в Японском море

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Инцидент произошёл в 20 км к востоку от побережья Южной Кореи, недалеко от города Пхохан. Российское судно следовало из Пусана во Владивосток. В результате столкновения корейское судно получило сильные повреждения и почти затонуло. Двенадцать моряков успели спастись с корейской шхуны, перебравшись на борт находившегося поблизости похожего судна. Позже на помощь пострадавшим прибыли вертолёт и корабль Службы береговой охраны Республики Корея.У российского судна нет каких-то заметных повреждений. Все 15 членов экипажа не пострадали. Сейчас следователи Южной Кореи допрашивают капитанов обоих судов, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.Фото: pixabay.com