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Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

18 декабря 2020 22:48
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В Минобороны сообщили, что семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.

Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе, передает ТАСС. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. "При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в ведомстве.

 

Фото:    Минобороны РФ/ТАСС

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